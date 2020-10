Governo torna possível sonho da casa própria para mais de 300 famílias de Terenos

No geral, os investimentos viabilizados pela gestão estadual ultrapassam a marca de R$ 39,9 milhões. - (Fotos: Chico Ribeiro)

A sintonia do Governo do Estado com os 79 municípios tem proporcionado melhorias para todos eles. Em Terenos os investimentos abrangem áreas consideradas essenciais como saúde, educação, segurança púbica e infraestrutura.

Entre os principais legados que a atual gestão vai deixar para a cidade está a realização do sonho da casa própria para 312 famílias da cidade por meio da Agehab. Desse total, 280 já receberam as chaves de suas residências, e outras 32 estão em fase de execução de obra. Entre unidades habitacionais na área urbana e rural entregues e em construção, os investimentos somam R$ 15.5 milhões.

No geral, os investimentos viabilizados pela gestão estadual ultrapassam a marca de R$ 39,9 milhões. Desses, R$ 8.223 milhões foram destinados a melhorar a infraestrutura da cidade através da Agesul. Entre os projetos estão pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas. Outro ponto a destacar são as obras concluídas, em execução e a executar dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município que somam R$ 6.905 milhões.

Terenos-Sanesul-ETE (Foto: Chico Ribeiro)

Terenos também recebeu novos empreendimentos ou ampliação das indústrias já em funcionamento, gerando empregos e movimentando a economia. Pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) foram viabilizados recursos da ordem de R$ 49.705 milhões.

Outro potencial de Terenos que conta com o olhar atento da atual administração estadual é a área da agricultura familiar. Através da Agraer, patrulhas mecanizadas foram entregues para atender as mais de 600 famílias que residem nos assentamentos Sete de Setembro, São Pedro do Sul e Ouro Branco. Além da estruturação da Central de Comercialização para que os agricultores familiares possam comercializar suas produções, há suporte de profissionalização e qualificação dos produtores familiares.