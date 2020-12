Raio em pista suspende operação do Aeroporto de Viracopos por uma hora

As operações de pousos e decolagens tiveram que ser interrompidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, após a queda de um raio na pista - (Foto: Aeroportos Brasil/Viracopos )

As operações de pousos e decolagens tiveram que ser interrompidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, após a queda de um raio na pista. Com isso, o funcionamento do aeroporto foi interrompido, na tarde de hoje (28), por pouco mais de uma hora.

Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, o raio abriu um buraco na pista de aproximadamente 80 centímetros de diâmetro e foi necessária uma operação de reparo e de limpeza do asfalto da pista, que durou cerca de 40 minutos.

A pista de pousos e decolagens ficou interditada das 13h42 às 14h47 de hoje. Neste período, oito voos atrasaram e um teve que ser desviado para Guarulhos.