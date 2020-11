Rádio Nacional: Festival de Música encerra sábado votação da semifinal

Festival de Música encerra sábado votação da semifinal - ( Foto: Agência Brasil/Arte EBC )

A votação dos semifinalistas do Festival de Música da Rádio Nacional FM termina neste sábado (21), às 18h. A relação das 50 músicas que concorrem a uma vaga entre as 12 finalistas pode ser acessada pelo site da Rádio Nacional. Além de votar, também é possível ouvir e conhecer as composições concorrentes.

O espaço da música brasileira

A cantora, compositora e professora de canto Yara Gambirasio já participou três vezes do festival e este ano concorre novamente com a música A Rosa de São João. Para Yara, o festival é uma oportunidade de descobrir novos talentos, além de difundir mais a música brasileira.

“Com a globalização, a música internacional entrou muito na nossa cultura, e não que isso desqualifique a música brasileira, mas a impressão que a gente tem é que as composições brasileiras não aparecem muito. Daí a importância de um festival como esse.”

Confira o vídeo de apresentação de Yara Gambirasio:

Ao longo de 12 anos, o festival já ajudou a projetar nomes importantes de Brasília no cenário nacional, entre instrumentistas, cantores, cantoras e compositores que se orgulham de suas premiações conquistadas e destacam as conquistas em suas biografias.

A edição deste ano teve recorde de votação e de músicas inscritas, 319 músicas, um nível elevado de qualidade e grande participação de novos artistas.

De acordo com o organizador do festival e gerente de Programação da Rádio Nacional, Carlos Senna, não foi fácil escolher as melhores músicas. “O trabalho de avaliação e seleção das músicas foi difícil, mas acho que conseguimos chegar a uma lista de finalistas que contempla a diversidade e a competência da produção musical de Brasília e do Entorno do DF”.

Próximas fases

As 12 finalistas serão anunciadas nesta segunda (23), a partir das 16h, no site e na programação da Rádio Nacional. A partir daí, já começa a votação da fase final que garante o prêmio de Música Mais Votada pela Internet.

Premiação

Nesta edição são sete categorias de premiação: Melhor Música com Letra; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete Vocal; Melhor Intérprete Instrumental; Melhor Letra; Melhor Arranjo e Música Mais Votada pela Internet.

Grande Prêmio

Além das premiações para os finalistas, o prêmio maior, de acordo com o organizador do festival, é a execução das músicas na rádio. Todos os 50 semifinalistas já ganham o direito de ter sua obra veiculada na programação da Rádio Nacional.

Presença online

Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o festival passou por adaptações como maior presença online. Além da inscrição e da votação, os participantes também puderam enviar vídeos com as músicas selecionadas.

Também está prevista uma transmissão ao vivo (live) com o resultado dos vencedores pelas redes sociais e pelo site da Rádio Nacional. E para evitar a aglomeração de pessoas, a tradicional festa do show da final não será realizada, as apresentações dos concorrentes serão gravadas para um programa especial do festival que será exibido pela TV Brasil.

História

Tudo começou em 2009, no Teatro Silvio Barbato, onde também foram realizadas as edições de 2010 e de 2011. Com o sucesso de público e o aumento da participação de concorrentes, a festa passou pelo Teatro Garagem do Sesc (2012), pelo Teatro do CCBB (2013) e pelo Cine Brasília (2014), até chegar ao Teatro da Caixa Cultura, onde o festival é realizado desde 2015.

Ao longo dessas 12 edições, foram mais de 4 mil músicas inscritas, milhares de execuções das músicas classificadas na programação da Nacional FM, acessos e votações recordes no site do festival, programas especiais apresentados pela TV Brasil, lançamentos de CDs com as músicas finalistas e a participação vibrante de torcidas nos shows das finais.