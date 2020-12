Rádio é o meio de comunicação mais confiável, segundo população de Campo Grande

O levantamento feito pelo Ranking Comunicação e Pesquisa ouviu três mil moradores maiores de 16 anos

Mesmo com os serviços de streaming em alta, a pesquisa realizada entre os dias 1º a 8 deste mês em Campo Grande, indicou que com 30,03% o rádio é o meio de comunicação mais confiável para os moradores da Capital. Da maioria dos ouvintes, 45,9% são homens e 54,1% são mulheres. O levantamento feito pelo Ranking Comunicação e Pesquisa ouviu três mil moradores maiores de 16 anos.

Por faixa etária, 13,9% têm idade entre 16 e 24 anos; 22,2% são do segmento de 25 a 34 anos; 21,5% estão no público de 35 a 44 anos; 25,5% fazem parte do grupo de 45 a 59 anos; e 16,9% são das pessoas com 60 anos ou mais. O intervalo de confiança na pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima é de 2,85%, para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa, 73,23% têm o hábito de ouvir rádio e só 24,03% disseram não escutar. O período matutino é o de maior audiência (43,20%) e o da madrugada o menor (2,23%). Para 20,70%, ouvir rádio vale para todos os períodos. Os dias úteis, de segunda a sexta-feira, são os de sintonia mais acionada (65,03%), enquanto 15,07% ouvem rádio todos os dias.

Pelo menos 36,03% ouve rádio até durante uma hora e 24,13% de uma a duas horas. Há quem permaneça em sintonia durante quatro a seis horas (6,53%) ou até mais de seis horas (1,27%). A própria casa (45,07%), o carro (21,70%) e o local de trabalho são os ambientes preferidos para a audição dos entrevistados. Ficaram com o celular para essa atividade 5,23% e com a internet e aplicativos 4,16%, enquanto 10,71% não sabem ou não responderam.

Entre os tipos de programa os de maior acesso são os de música, com 54,43%, seguidos pelos de notícias (17,40%), entrevistas (9,27%) e os de esporte e humor (7,03%). Não têm preferência 2,07% e 9,80% não sabem ou não responderam.