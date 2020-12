Rabanada fit: Aprenda a fazer um dos pratos mais típicos do Natal

O prato é bem popular - (Foto: Divulgação)

Quer manter a forma neste período natalino? Segundo a nutricionista Dani Borges, com o preparo e a substituição certa é possível comer sem culpa e, ao mesmo tempo, manter a alimentação equilibrada.

"Não é preciso se privar de comer. Fazer substituições, optar pelo assado ao invés do frito e dos frescos e não dos embutidos são alguns dos cuidados que já tornam a ceia uma amiga da dieta. Além disso, é sempre possível adaptar receitas tradicionais", garante. A nutricionista ensina como fazer uma Rabanada Fit.

Rabanada Fit

Ingredientes para o pão:

1 ovo;

1 colher (sopa) aveia em farelo ou em flocos finos;

1 colher (chá) fermento em pó;

1 colher (sopa) iogurte natural desnatado zero lactose ou iogurte grego

A nutricionista Dani Borges

Ingredientes para empanar a rabanada:

1 ovo;

Adoçante em pó a gosto;

Canela em pó a gosto;

100 ml de leite líquido desnatado zero lactose

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingredientes do pão em um recipiente e mexa até que a mistura fique bem homogênea. Em um pote que possa ir ao micro-ondas, coloque a massa e deixe no aparelho por 2 minutos. Não deixe o pão ficar duro demais, a consistência dele é macia.

Retire do micro-ondas e corte o pão no tamanho que preferir. Leve a uma frigideira antiaderente e deixe "selar" de 30 a 50 segundos de cada lado.

Em um recipiente adicione o ovo e bata bem. Em outra vasilha coloque o leite desnatado, acrescente o adoçante, a canela e misture. Molhe o pão no leite, depois no ovo e depois passe no adoçante e na canela. Grelhe o pão em uma frigideira antiaderente.