Quinta-feira de temperaturas em queda e chuva na maior parte do Estado

O avanço de uma frente fria fortalece as áreas instabilidades que continuarão a atuar sobre Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (20) aponta céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões. Baixa expectativa de chuva para as regiões norte e bolsão. Já para as regiões pantaneira, sudoeste, sul e central há possibilidade chuva e temporais isolados.

Por precaução recomenda-se atenção às possíveis condições adversas no tempo que podem eventualmente ocorrer neste dia, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos para um curto período de tempo, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios das áreas mencionadas.

A umidade relativa do ar ficará elevada em todas as regiões com variação estimada entre 60% a 100% ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio e a variação estimada para hoje é de mínima de 6ºC e máxima de 30°C no Estado. Em Campo Grande a variação está estimada entre 15°C a 21°C.

De acordo com o Cemtec essas condições de tempo chuvoso e baixas temperaturas devem permanecer ao menos até a próxima terça-feira (25) quando o massa de ar frio começa a perder força. Porém antes disso, o órgão estima geada para o final de semana na região sul do Estado. A expectativa é que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano, superando o frio de 1,1°C registrada em Iguatemi no dia 8 de maio.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Arquivo