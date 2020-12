Queijos, vinhos e frutas: harmonização ideal para quem quer degustar novos sabores

Na rede Fort Atacadista em Campo Grande, o cliente pode aproveitar as ofertas exclusivas no setor de queijos e vinhos na unidade Coronel Antonino. - (Foto: Divulgação)

Com o fim do ano se aproximando, que tal já se preparar para as celebrações em família? Uma das dicas para os festejos é organizar uma mesa com queijos, vinhos e frutas. A alternativa pode deixar a noite ainda mais especial, além de ser uma grata surpresa para quem gosta experimentar sabores diferentes. Mas, é necessário saber escolher os produtos e fazer as combinações adequadas. A nutricionista do Fort Atacadista, Bruna Janaína da Silva, traz algumas opções que podem facilitar esse processo.

Bruna afirma que alguns alimentos podem intensificar e até mesmo mudar o sabor do queijo. “O ideal é servir os queijos com alguns acompanhamentos, como castanhas tostadas, geleias, fatias de pêra ou maçã, frutas secas, mostarda italiana, entre outros”, explica. Para uma tábua de queijos, é essencial buscar variedade de tipos, mas vale iniciar escolhendo algo mais familiar, como o brie ou queijo curado.

Os queijos gorgonzola e roquefort são boas escolhas para incrementar o cardápio. “Ao servir queijos azuis ao lado de outros tipos em uma tábua de frios, por exemplo, é importante lembrar de acrescentar elementos que ajudem a limpar o paladar entre um produto e outro, como pães, damasco e maçã verde”, destaca. Na taça, uma combinação clássica é servir esse tipo de queijo com bebidas adocicadas, como vinhos do Porto e de colheita tardia. Para queijos mais duros e fortes, a geleia de damasco é a escolha certa.

Já queijos amarelos, como parmesão e gouda também harmonizam bem com vinhos, e o ideal é servir com vinho tinto seco, deixando a combinação mais gostosa, conforme diz a nutricionista. Enquanto isso, os queijos brancos, como o brie e camembert, caem muito bem com os espumantes. E para a tábua de queijos ficar mais variada, vale optar pelos queijos maturados (cheddar, suíço), firmes (Gruyere, Provolone, Jarlesberg), e azuis (Stilton, Gorgonzola).

E na hora de preparar queijos, vinhos e frutas, qual seria a melhor opção? De acordo com Bruna, no caso das frutas, vale optar pelo vinho branco, rosé ou espumante, de preferência um branco leve aromático e com boa acidez, como o sauvignon blanc ou moscatel. “Evite apenas as frutas mais cítricas, muito ácidas, como limão, laranja, maracujá ou abacaxi fresco”, ressalta.

Outra fruta que merece destaque é o melão, como a principal fruta companheira do vinho. “Faz sucesso nas mesas de queijos e vinhos e entre os petiscos para dar refrescância e quebrar o salgado dos pratos. A melhor forma de apresentar o melão é já cortado em cubos, no tamanho ideal para degustar. A vantagem é que está disponível o ano todo, em qualquer estação”.

Os figos frescos, que tem sua época no verão, e os morangos, também podem ser escolhidos para essa ocasião. Além destas, uma parceria clássica são as uvas, de preferência as que não sejam excessivamente doces.

