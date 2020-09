Quase 50ºC: sensação térmica na Capital reflete o calor intenso

As altas temperaturas foram registradas em vários municípios do estado - (Foto: Saul Schramm)

Campo Grande registrou hoje (14) um dos maiores níveis de sensação térmica no Estado: 46ºC. A máxima atingiu 37,3ºC, uma das temperaturas mais elevadas que, junto com Sonora, oscilou entre 36ºC e 39ºC.

O calor intenso também foi sentido em outros municípios do Mato Grosso do Sul. Coxim, no norte do Estado, apresentou a maior máxima: 39ºC e sensação de 47ºC. Em seguida, na lista aparecem Três Lagoas, com máxima de 38,8ºC, Água Clara, 38,6ºC, Ribas do Rio Pardo, 38,1ºC, Rio Brilhante, 38ºC e Ivinhema, marcando 37,2ºC.

A temperatura média máxima no MS caiu de forma acentuada para 34,5 graus devido o tempo nublado e a alta umidade entre Dourados e Sete Quedas. Os douradenses tiveram uma máxima 29,3ºC.

A menor umidade relativa do ar foi registrada na Capital, em Três Lagoas e em São Gabriel do Oeste: 10%.