Quase 30 casos novos de coronavírus são registrados por hora em MS

Paciente internado com uso de aparelhos - (Foto: Saul Schramm)

O avanço da doença chega a patamares elevados em Mato Grosso do Sul. Enquanto as confirmações de novos casos se aproximam de 30 pessoas contaminadas por hora, acima de 700 exames positivos por dia, o isolamento social, essencial para contenção do vírus, registra índices cada vez mais distantes do ideal.

Durante a transmissão ao vivo nas redes sociais deste sábado (08.08), o secretário de Estado de Saúde, Gerado Resende, destacou: “São marcas que nos entristecem. No Brasil são mais de 3 milhões contaminadas e 100 mil óbitos”.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, em apenas 24 horas, foram contabilizados 719 novos casos novos, com total 30.707 confirmações. “Campo Grande responde por metade dos casos novos. Não temos o controle da doença”, ressaltou Resende.

A SES informa mais 11 óbitos em 24 horas, alcançando 492 vítimas fatais da doença. Além disso, o número de internações também tem aumentado em Mato Grosso do Sul, com 521 pessoas internadas, sendo 313 em leitos clínicos e 214 em leitos de UTI.

Isolamento Social



No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 23ª posição, com 33,3% de isolamento social, estando entre os cinco piores resultados do país. A Capital é uma das três piores do país no quesito distanciamento social, com 32,9%, muito aquém do mínimo aceitável para o combate à doença, que seria 60%.

Clique aqui e acesse o boletim epidemiológico completo.

Boletim SES