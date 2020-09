Quase 3 milhões do Bolsa Família não receberá as parcelas de R$ 300 do auxílio

Número de indivíduos com direito ao benefício é reduzido - (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Muitos beneficiários do Bolsa Família deixarão de receber o auxílio emergencial nos próximos meses. É o que determinam as novas regras do benefício que excluirão quase três milhões de pessoas. Esse número não mais receberá as parcelas adicionais de R$ 300, o lote residual.

Com a redução, o governo deve economizar aproximadamente R$ 11 bilhões. Além de ocorrer a diminuição no valor do auxílio, de R$ 600 para R$ 300 ao mês, muitas mães que ganhavam, por exemplo, R$ 1.200 com o benefício, passará a ter direito a um valor médio de R$ 164,13, cifra empregada no Bolsa Família.

Em nota, o Ministério da Cidadania comentou que “a diferença é decorrente dos cancelamentos e bloqueios realizados em benefícios com indícios de descumprimento dos critérios legais de elegibilidade ao Auxílio Emergencial por recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU)”.