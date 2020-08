Quarta-feira de elevadas temperaturas e pancadas de chuva no extremo sul

Confirmando as estimativas, o tempo começa a mudar a partir desta quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam bastante elevadas e há expectativa de pancadas de chuvas isoladas na parte extremo sul do Estado.

As condições são de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde podendo atingir índices entre 55% a 15%, considerado estado de alerta a saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vento estará fraco a moderado neste dia, e as temperaturas podem registrar mínima de 18ºC e máxima de 38°C. Para a Capital essa variação está estimada entre 34°C a 20°C.

Chuva e queda de temperatura

Haverá mudança no clima a partir dessa semana e a Oscilação Antártica (AAO) será o principal fator, conforme prognóstico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e assinado pela especialista em meteorologia, Franciane Rodrigues.

“Nos próximos dias, o avanço de uma frente fria no sul do Brasil vai contribuir ao aumento de áreas de instabilidades e na melhora da umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade para pancadas de chuvas isoladas e ainda com baixos acumulados. Espera-se intensificação das chuvas a partir do fim de semana”.

A climatologia indica que até o dia 19 de agosto, será um período chuvoso. A partir do dia 13 de agosto as condições de tempo começarão a mudar com formação de áreas de instabilidades com potencial para chuva sobre iniciando na parte sul do Estado e mantendo as condições de chuva até dia 19 de agosto. O acumulado de chuva esperado varia entre 5 a 80 milímetros, com a maior concentração localizado nos municípios da região sul e sudoeste do Estado indicado pela coloração vermelha no mapa de tendência.

Dos dias 19 a 27 será um período menos chuvoso. Há indicativo de chuva, porém com baixos acumulados entre os dias 20 a 22 beneficiando todas as regiões do Estado, com volumes de até 20 milímetros. Além da chuva há possibilidade de queda na temperatura em todas as áreas do Estado entre os dias 18 a 21 de com mínima de 10°C a máxima de 25°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Monica Alves