Quarta-feira de Cinzas marca o início da quaresma católica

O Santuário Perpétuo Socorro em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (17), a Igreja Católica inicia a Quaresma, o período de 40 dias no qual os fiéis realizam a preparação para a Páscoa, uma das mais importantes festas do calendário litúrgico cristão, que celebra a Ressurreição de Jesus, a base principal da fé cristã.

O período que começa na Quarta-feira de Cinzas e termina na Quinta-feira da Semana Santa, os fiéis são convidados a fazerem uma reflexão especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos Evangelhos. Essa reflexão deve levar o cristão a aprofundar sua compreensão da Palavra de Deus e a intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé.

Com a a situação pandêmica do coronavírus, a distribuição das cinzas será feita após a Bênção com o Ícone. A imposição das cinzas deverá ser em silêncio, sem contato físico com o fiel, deixando as cinzas caírem na cabeça do fiel.

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos publicou em seu site as disposições a serem seguidas pelos celebrantes no rito de imposição das Cinzas.

Horários de Novenas:

6h – Missa e Novena

7h -Novena

8h – Novena

9h – Novena

10h – Novena

11h – Novena

12h – Missa e Novena

13h – Novena

14h – Novena

15h – Novena

16h – Novena – Ao Vivo pelas mídias do Santuário e pela TV Imaculada

17h – Novena:

18h – Novena

18h40 – Novena

19h20– Novena

20h – Novena

20h40 – Novena

21h15– Novena

22h – Novena