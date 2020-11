Qualificação profissional pode garantir vaga no mercado de trabalho no pós-pandemia

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, responsável por políticas públicas de trabalho, emprego e renda, idealizou dois importantes projetos que objetivam diminuir o desemprego no Estado no pós-pandemia.

Cursos on-line, de qualificação profissional, hoje ofertados a servidores do Governo do Estado, serão disponibilizados, também de forma presencial, para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho. Tudo de forma gratuita.

O primeiro projeto de qualificação vai disponibilizar para quem está desempregado cursos como excel, liderança de pessoas e atendimento ao público, entre outros.

Já o segundo projeto, chamado de Plano de Ações e Serviços (PAS), vai ofertar cursos nas maiores cidades do Estado, tais como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. E os temas foram todos escolhidos com base em levantamento prévio, baseado na demanda da população.

A expectativa da Funtrab é de que ambos os serviços estejam disponíveis para a população no início do ano que vem.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação