Publicado Zoneamento de Risco Climático para o plantio de sorgo em MS

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou na semana passada, por meio da Portaria 305, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o plantio de sorgo granífero em Mato Grosso do Sul para a safra 2020/2021. O estudo, elaborado pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias) detalha a variedade, o tipo de solo e as datas propícias para o plantio da cultura em cada município do Estado.

“Essas informações são importantes para o produtor que pretende estar amparado pelo seguro agrícola. Deve seguir as instruções técnicas observando o nível de risco a que estará sujeito”, pondera o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Rogério Beretta.

A Embrapa divulga periodicamente o Zoneamento Agrícola das diferentes culturas presentes no Estado. O sorgo granífero é o quinto cereal mais produzido em todo o mundo, atrás apenas de trigo, arroz, milho e cevada. Seu cultivo tem crescido muito no Brasil e também em Mato Grosso do Sul. A Portaria 305 que trata especificamente do Zoneamento Agrícola de Risco Climático do sorgo granífero pode ser conferida na íntegra AQUI.

João Prestes, Semagro

Foto: Arquivo