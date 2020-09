Publicado calendário de visitas da Corregedoria-Geral da PGE para a realização das correições ordinárias

É norma da Corregedoria-Geral da PGE divulgar às autoridades e à população em geral que a sua equipe estará à disposição dos interessados - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou no Diário Oficial , desta terça-feira (1), o calendário de correição ordinária, que será realizada pela Corregedoria-Geral da PGE, nos seguintes locais:

Dia 16 de setembro - Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado na Secretaria Estadual de Infraestrutura (Cjur/PGE-Seinfra);

Dia 24 de setembro - Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (Cjur/PGE-SAD);

Dias 6,7 e 8 de outubro - Procuradoria Judicial da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PJ);

Dias 20, 21 e 22 de outubro - Coordenadoria Jurídica da PGE, na Secretaria de Estado de Saúde (Cjur/PGE-SES), e na Procuradoria de Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PS).

A correição ordinária é o procedimento de fiscalização ampla do funcionamento do órgão e tem por finalidade

verificar a regularidade do serviço e a eficiência do procurador do Estado no exercício de suas funções, bem

como no cumprimento das obrigações legais e das determinações da PGE e da Corregedoria-Geral da instituição, assim como sua conduta pessoal.

É norma da Corregedoria-Geral da PGE divulgar às autoridades e à população em geral que a sua equipe estará à disposição dos interessados nas respectivas datas, nos locais acima citados, para receber informações sobre os serviços prestados pelos setores fiscalizados. A Corregedoria-Geral da PGE está instalada no prédio sede da

instituição, localizado na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº Bloco IV Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, em Campo Grande.