Publicada pontuação da 2ª etapa do 3º Processo Seletivo para Assessor de Procurador

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), divulgou no site institucional , nesta segunda-feira (26), a pontuação da segunda fase dos candidatos - referente à prova de títulos - que participam do 3º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento.

A relação dos participantes está em ordem alfabética com os respectivos pontos obtidos na etapa de Avaliação Curricular. Nesta segunda etapa cabe recurso para aqueles que, eventualmente, não alcançaram a pontuação exigida referente à documentação apresentada.

O recurso deverá ser interposto, exclusivamente, por meio do Sistema de Interposição de Recursos, disponível no endereço eletrônico www.concursos.ms.gov.br , na “Área do Candidato”, a partir das 8h desta terça-feira (27) com término às 7h59 (horário de Mato Grosso do Sul) de quarta-feira (28), ou seja, os candidatos terão 24 horas para os questionamentos e/ou defesa.

É importante ressaltar que só foi aceito um e-mail por interessado, caso o candidato tenha encaminhado mais de um, foi considerado válido o mais recente recebido dentro do período de inscrições, de modo que é obrigação do interessado verificar se este e-mail contempla toda a documentação necessária a que se refere o Processo de Seleção.

Aqueles que atingiram, no mínimo, 80 pontos na Avaliação Curricular, foram considerados habilitados para integrar a lista de Cadastro de Reserva, não havendo ranking classificatório. Participam desta segunda fase 638 candidatos.