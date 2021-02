Provas do vestibular da UEMS serão neste sábado (06) com regras de biossegurança

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul divulga quais serão as normas sanitárias de prevenção contra a Covid-19 no Vestibular 2021. O conteúdo está no Edital de Abertura, item 7, onde constam todas as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades municipais e do estado de Mato Grosso do Sul, bem como pelo plano de biossegurança da FAPEC e da UEMS, que são obrigatórias para a segurança de todos envolvidos no certame.

Só entrarão e permanecerão nas dependências do local de realização das provas se for candidato convocado, a fim de se evitar aglomerações. Serão aplicadas as seguintes regras:

- Distanciamento social;

- Regras de higiene pessoal (fazer adequada higienização das mãos com água e sabonete

ou preparação alcoólica a 70%) e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou

espirrar);

- Uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca, não sendo permitido o acesso sem a utilização da mesma e, em complementação à máscara, será permitida a utilização de viseiras. Não será permitido o acesso do candidato que estiver utilizando a viseira (escudo facial/face shield) sem a máscara;

- Aferição da temperatura corporal: aquele que apresentar, no momento da aferição, na entrada de cada sala de prova, temperatura corporal superior a 37,8°C deverá ser encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos, atendendo às medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, conforme os órgãos públicos reguladores, em consonância com o Plano de Biossegurança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a fim de preservar os princípios da isonomia e razoabilidade para a realização das provas. O candidato será orientado, posteriormente, a procurar assistência médica;

- Orientações determinadas por coordenadores e fiscais da FAPEC.

Fique atento

Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, então leve máscaras suficientes para repor durante todo o período da prova, sendo que a recomendação é trocar a cada 2 horas.

A máscara só poderá ser retirada, de forma breve, sempre com a autorização do fiscal, nos momentos da identificação pessoal, para consumo de água ou alimentos ou para realizar a substituição da máscara.

Haverá sinalização nos corredores e nas salas de realização das provas para serem respeitadas e seguidas para manter o distanciamento social.

O candidato terá álcool em gel 70% disponível nos banheiros e na sala de realização das provas para higienização das mãos.

Leve sua própria garrafa de água para uso individual.

A obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos é aplicável para qualquer pessoa que for autorizada a acessar algum prédio de realização do vestibular.

No local de realização das provas serão observadas as condições sanitárias de segurança como: higienização de superfícies (com especial atenção para maçanetas, interruptores, mesas/carteiras, cadeiras e mobílias em geral), disponibilização de dispensadores de álcool em gel nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, sinalização de ocupação de mesas/carteiras para orientação quanto ao distanciamento social, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível.

Recusar-se obedecer às normas sanitárias dispostas neste edital excluirá o candidato do processo seletivo.

Comunicação Uems