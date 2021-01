Provas do Exame Nacional do Ensino Médio começam neste domingo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realiza, neste domingo (17.01), a primeira etapa da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Marcado para os dias 17 e 24 de janeiro, nesta edição a avaliação também contará com uma versão digital que ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Em MS serão 135 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) utilizadas como locais de aplicação das provas em 41 municípios. Somente em Campo Grande serão 21 escolas em diferentes pontos da cidade. Vale salientar que outros locais também são utilizados pelo Inep para a realização do exame.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília). Assim, o participante terá até 1 hora e 30 minutos para acessar o local de prova. O fechamento dos portões ocorrerá às 13h (horário de Brasília) e o início da avaliação está previsto para 13h30 (horário de Brasília).

Ao todo, o Inep confirmou 5.783.357 inscrições para o Enem 2020. Em MS são 82.637 candidatos inscritos para o Exame. Destes, 34.458 são da Capital.

O Exame

Realizado anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Vinícius Espindola, SED