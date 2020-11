Provas de Processo Seletivo de Estágio do MPT/MS acontece neste domingo no Estado

As provas acontecem amanhã (8) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Acadêmicos que se inscreveram para participar do Processo Seletivo de Estagio do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), já podem consultar os locais onde serão aplicadas as provas amanhã (8). A realização das provas serão nas unidades da UNIGRAN em Campo Grande e em Dourados, e na Faculdades Integradas de Três Lagoas.

A seleção busca preencher vagas e formar cadastro de reserva nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Os estagiários serão lotados na Procuradoria Regional do Trabalho em Campo Grande. Já as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Dourados e de Três Lagoas disponibilizam cadastro de reserva apenas na área de Direito.

Os acadêmicos serão submetidos a provas objetiva e/ou discursiva, das 9h às 12h. Recomenda-se que eles compareçam ao local com 30 minutos de antecedência, munidos de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, comprovante de inscrição e carteira de identidade.

O certame terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período no interesse da Administração. A jornada de estágio é de 4h diárias/20h semanais, sendo o valor da bolsa de R$ 850 (nível superior), acrescido do auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado e de seguro contra acidentes pessoais.

As vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-MS, que tenham cumprido, pelo menos, 40% da carga horária ou dos créditos necessários para a conclusão do curso superior, independente do semestre em que estejam formalmente matriculados.

Nos locais de realização do processo seletivo, uma sala ficará reservada para candidatos que apresentarem febre no dia da aplicação das provas.