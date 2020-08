Protetores faciais garantem mais proteção a servidores do semiaberto de Três Lagoas

Compostos por uma coroa e uma viseira transparente longa, que cobre todo o rosto, o equipamento permite maior proteção - (Foto: Agepen)

Priorizando a prevenção durante atendimento aos internos, a Colônia Penal Industrial "Paracelso de Lima Vieira Jesus”, em Três Lagoas, recebeu a doação de 30 protetores faciais do tipo face shield. Os equipamentos serão distribuídos a todos os policiais penais e profissionais da saúde que atuam dentro da unidade penal de regime semiaberto.

Compostos por uma coroa e uma viseira transparente longa, que cobre todo o rosto, o equipamento permite maior proteção quando o assunto é disseminação do novo coronavírus. Produzidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – campus Três Lagoas, a doação contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) estão sendo confeccionados por três impressoras 3D doadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). De forma voluntária, os professores realizam a produção, como parte de um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação do IFMS, com apoio da Unesp de Ilha Solteira (SP).

De acordo com o diretor-geral do campus Três Lagoas do IFMS, Walterisio Gonçalves Júnior, já foram produzidos 1.400 protetores faciais e doados a diferentes instituições públicas e sociais.

“A iniciativa possui dupla finalidade: no sentido de proteger profissionais que atuam em serviços essenciais à sociedade, como é o caso do sistema prisional, e contribuir para não sobrecarregar o sistema de saúde, evitando a propagação do vírus em várias regiões do município”, explicou Walterisio.

Para o diretor do presídio da unidade penal, José Antônio Garcia Sales, o recebimento dos protetores faciais é de extrema relevância em tempos de pandemia. “São fundamentais para proteger nossos profissionais e permitir um atendimento mais digno aos custodiados, durante a execução da pena”, agradeceu.

Além do presídio de regime semiaberto de Três Lagoas, também foram entregues 40 faces shields à Penitenciária de Segurança Média do município, por meio dessa parceria.

Conforme o presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS, Eurides Silveira de Freitas, a parceria com o IFMS também já possibilitou a confecção de 7 mil máscaras em tecido TNT para distribuir à população de Três Lagoas, bem como, órgãos de saúde e segurança pública.

“Nosso foco é não deixar o vírus disseminar, priorizando a prevenção”, destacou Eurides que também é membro do Comitê de Combate ao Coronavírus no município.

Tatyane Santinoni, Agepen

Fotos: Arquivo Agepen