Prosseguir: No MS 22 municípios estão na bandeira vermelha e dois na cinza

Em consequência do crescimento do coronavírus em Mato Grosso do Sul, 22 municípios estão na bandeira vermelha (faixa de risco alto) e outros dois na bandeira cinza – de risco extremo. Os dados constam na atualização referentes à 48ª semana epidemiológica do Programa Prosseguir.

Os indicadores apontam que 23 cidades pioraram seu grau de risco, 44 permaneceram na mesma faixa e 23 regrediram.

Ainda de acordo com o mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), 13 municípios na faixa de risco tolerável (amarela) e 44 municípios no grau médio (bandeira laranja).

Com base nestas atualizações o Governo do Estado encaminha às administrações municipais as recomendações de medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social a fim de nortear agentes da sociedade, principalmente entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Os mapas situacionais atualizados, recomendações para os municípios e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br.