Prosseguir: Governo atualiza grau de risco dos municípios do MS

"Precisamos olhar para frente e adotar medidas que evitem o avanço da doença", alertou Riedel - (Fotos: Chico Ribeiro)

Nesta sexta-feira (28), o Governo do Estado atualizou o grau de risco dos 79 municípios, conforme os relatórios situacionais da 34ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), após aprovação dos membros do Comitê Gestor. Os relatórios detalhados, assim como as notas obtidas em cada indicador, foram encaminhados aos municípios também na manhã de hoje.

"Precisamos olhar para a frente e adotar medidas que evitem o avanço da doença", alertou Riedel

Neste quarto mapa situacional 41 municípios mantiveram seu grau de risco, 21 municípios melhoraram e 17 municípios pioraram seu grau de risco, evidenciando que o controle da pandemia requer a urgente adoção de medidas, conforme explicou o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel: “Os indicadores do Prosseguir trazem recomendações para o controle da pandemia observando a nota obtida em cada um deles. Olhar apenas para o número de casos seria como olhar para o retrovisor, para o que passou. Nós precisamos olhar para a frente e adotar medidas que evitem o avanço da doença, especialmente agora que registramos um aumento expressivo do número de municípios com piora da bandeira”, enfatizou.

Os municípios que regrediram na faixa de risco foram Alcinópolis, Antônio João, Bonito, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Ladário, Laguna Carapã, Naviraí, Paranaíba, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Selvíria, Tacuru e Vicentina.

Mapa Situacional

O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), referente à 34ª Semana Epidemiológica (de 16 a 22 de agosto), apresenta 12 municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 45 municípios no grau médio (bandeira laranja) e 22 no grau de risco alto (bandeira vermelha).

Para gerar essa classificação, o programa avalia indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, necessidade de expansão de leitos e situação de fronteira com país ou divisa com estado que tenha aumento de casos.

Os mapas situacionais atualizados, recomendações para os municípios e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br (link prosseguir).

Sobre o Prosseguir – Programa do Governo Estadual que classifica os municípios em faixas de cores, de acordo com o grau de risco que cada cidade apresenta (de baixo a extremo), traz recomendações de medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social a fim de nortear agentes da sociedade, principalmente entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Metodologia do Programa