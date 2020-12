Prossegue até domingo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O evento está aberto todos os dias das 10h às 20h e a entrada é gratuita - (Foto: Ministério da ciência Tecnologia e Inovações)

Termina neste domingo (13) a edição presencial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 (SNCT), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, que tem como tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira.

Organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a SNCT conta com estandes das secretarias do ministério, unidades vinculadas e parceiros. Estão sendo realizadas palestras sobre a Inteligência Artificial (IA) em diferentes setores do país.

“O objetivo da SNCT é mobilizar crianças, jovens e famílias em torno da ciência e tecnologia. Em outubro, grande parte da programação da semana foi realizada de maneira virtual, por meio do canal do ministério no YouTube, dentro da programação do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI), criado este ano”, informou o ministério.

No espaço do MCTI no pavilhão, os visitantes poderão acompanhar, por exemplo, o trabalho de pesquisadores e instituições que compõem a RedeVírus MCTI e atuam no combate ao novo coronavírus (covid-19). A rede reúne especialistas, representantes de governo, agências de fomento do ministério, centros de pesquisa e universidades.

Entre os trabalhos em exposição, estão os voltados para o sequenciamento do vírus, produção de testes diagnósticos com tecnologia nacional, reposicionamento de fármacos e produção de soros e vacinas contra a doença.

Com o intuito de promover maior segurança em razão da pandemia do novo coronavírus, os visitantes passarão por medição de temperatura na entrada, e o uso de máscara é obrigatório. Também há álcool em gel nas áreas de circulação, higienização de equipamentos e afastamento de cadeiras no setor destinado a palestras.

O evento está aberto todos os dias das 10h às 20h e a entrada é gratuita.