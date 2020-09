Prorrogado prazo de inscrições de trabalhos para a Revista da PGE

O prazo terminaria nesta quarta-feira (16) - (Foto: PGE MS)

A Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), prorrogou por mais 14 dias o prazo para as inscrições dos interessados em apresentar trabalhos a serem selecionados para publicação na Revista da PGE de Mato Grosso do Sul. A princípio o prazo terminaria nesta quarta-feira (16) com a decisão, a data será no dia 30 de setembro.

A Revista da PGE/MS tem por objetivo disponibilizar um fácil acesso aos trabalhos produzidos por procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, operadores jurídicos e demais autores que tenham seus trabalhos selecionados pela Comissão Editorial, com a publicação de temas de interesse da advocacia pública em geral, além de trabalhos da Instituição.

Os interessados em apresentar o trabalho, de acordo com às normas gerais da ABNT, para seleção e publicação na Revista da PGE/MS deverão encaminhar o material à Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da PGE, exclusivamente através do correio eletrônico esap@pge.ms.gov.br , com o assunto: “Trabalho para publicação na Revista da PGE/MS”. Os autores também deverão preencher e assinar o Termo de Cessão Gratuita de Direitos Autorais.

Para saber detalhes de como participar é só acessar o edital publicado na edição nº 10.237 do Diário Oficial do Estado.