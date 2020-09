Prorrogadas inscrições para o Prêmio de Inovação na Gestão Pública

As inscrições para o XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública foram prorrogadas até o dia 17/09/2020. A nova data foi divulgada em edital publicado nesta quarta-feira (02) no Diário Oficial do Estado e garante um tempo extra a servidores que tenham ideias e práticas que possam contribuir com a Gestão Pública e ainda serem premiados por estas iniciativas.

Tendo como tema “Soluções para o Serviço Público em tempos de pandemia”, a edição de 2020 premiará seis projetos, três de cada modalidade. São R$ 6 mil para a primeira colocação, R$ 4 mil para a segunda e R$ 2 mil para o terceiro colocado, totalizando R$ 24 mil em prêmios. A modernização da gestão pública, por meio da identificação de necessidades e da promoção de ações que causem impactos positivos para Governança e para a sociedade é o enfoque que os trabalhos inscritos devem apresentar.

Outro destaque dos trabalhos, é que estejam enquadrados em pelo menos um dos quatro eixos estratégicos do Governo do Estado (Social, Econômico e Ambiental, Infraestrutura e Gestão). Quanto às modalidades, são “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”. Aberta até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), as inscrições seguem até o dia 17 de setembro. Os servidores poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade.

Para se inscrever, basta acessar o site da Escolagov, preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Na mesma plataforma, também estão disponíveis o edital completo do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.