Proprietário rural é autuado em R$ 10 mil por degradação ambiental no município de Inocência

Um proprietário rural foi autuado em R$ 10 mil por realizar degradação ambiental por meio de processos erosivos em sua propriedade rural no município de Inocência, a 259 km de Campo Grande. A autuação foi realizada por Policiais Militares Ambientais de Cassilândia ontem (30).

Na fazenda, localizada a 66 km do município de Cassilândia, uma área estava tomada por processos erosivos do tipo voçoroca e ravina, atingindo o lençol freático. Segundo os agentes, as erosões surgiram devido à falta de medidas de conservação do solo exigidas em Lei. O sedimento carreado dos processos erosivos está contribuindo com o assoreamento do córrego Formiga que corta a propriedade.

Além da multa, o infrator deverá responder por crime ambiental de destruir área de preservação permanente, e apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

O local foi interditado pela polícia militar ambiental para proteção e recuperação da área degradada, com proibição de atividades agrícolas e pecuárias.