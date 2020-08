Segurança e economia sustentável; Parque dos Poderes recebe iluminação de Led

Parque é frequentado por pessoa que gostam de praticar atividade física no fim de um dia de trabalho - (Fotos: Edemir Rodrigues)

As luminárias das principais Parque dos Poderes de lâmpadas vapor de sódio e respectivos reatores serão substituídas por luminárias de led. A parceria entre o Governo do Estado e a Energisa, por intermédio da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura (Seinfra), foi assinada nesta terça-feira (25.08), na semana em que Campo Grande – a Capital de Mato Grosso do Sul - completa 121 anos.

O Projeto de Eficiência Energética no Parque dos Poderes soma R$ 970.793,73, é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e desenvolvido pela Energisa, no programa que incentiva o uso adequado e eficiente da energia elétrica, sem desperdícios.

A previsão é que as obras comecem em novembro. Além da economia estimada em 1.046,57 MWh/ano, a nova iluminação irá garantir mais segurança aos servidores que trabalham nos blocos administrativos situados em meio à reserva florestal e também aos pedestres que utilizam as pistas do Parque dos Poderes para práticas esportivas e passeios no fim de semana.

Para o governador Reinaldo Azambuja a mudança na iluminação do Parque dos Poderes representa o início da revitalização total, proporciona segurança e é símbolo de uma economia sustentável. “Além da iluminação de led, mais clara e abrangente, além de econômica, o Parque receberá outras obras, que compõe a lista de investimentos do Governo Presente, incluindo calçamento, asfalto, acessibilidade, sinalização, revitalização, entre outras iniciativas”, reforça Azambuja.

Parque é frequentado por pessoa que gostam de praticar atividade física no fim de um dia de trabalho

“Celebramos juntos com a nossa cidade essa parceria, que é de grande satisfação para a concessionária. Iremos substituir uma tecnologia antiga por outra mais moderna, já que as lâmpadas LED têm mais durabilidade e são também mais eficientes. Depois de instaladas, todos irão perceber que o grande ganho de luminosidade no Parque dos Poderes promove também mais segurança”, afirmou diretor-presidente Marcelo Vinhaes.

Nas proximidades, estão instalados os prédios da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Palácio das Comunicações, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas e Quartel da Policia Militar. As avenidas Afonso Pena e Mato Grosso dão acesso à reserva que, além de abrigar a nascente de córregos, apresentam extensa área de vegetação nativa onde espécies da fauna regional são preservadas em seu habitat natural.