Projeto Via Verde realiza plantio de cinco mil novas árvores em Campo Grande - Foto: Divulgação

As regiões urbanas do Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Lagoa e Centro já receberam neste ano o plantio de cinco mil novas árvores. São mudas de ipê mirim, magnólia, pata-de-vaca, aroeira pimenteira, jacarandá, quaresmeira, ipê amarelo, entre outras que foram plantadas por meio do Projeto Via Verde, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), voltado à arborização de passeios públicos.

Dentre os locais que receberam o plantio estão Jardim América, Parque do Sol, Lageado, Taveirópolis, Jardim Futurista, Jardim Talismã, Centro, Guanabara, Morada Verde, Danúbio Azul e Santa Luzia. E para que as mudas se desenvolvam é preciso o apoio da população, conforme explica o secretário municipal de meio ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa. “Para que as mudas possam ter pleno desenvolvimento é preciso esse cuidado dos moradores. A Semadur identifica e define as regiões, a iniciativa privada realiza compensações ambientais por meio do plantio e a população nos auxilia zelando e preservando as mudas”.

Alexsander Ferreira de Freitas Dias, que recebeu duas mudas em frente ao estabelecimento em que trabalha, contou como é o cuidado com as mudas. “Nós regamos sempre e entendo essa iniciativa como um bom começo, pois geralmente as pessoas ao invés de plantar elas estão cortando as árvores. E mais árvores ajudam na questão da temperatura tanto na calçada quanto no asfalto, além de deixar a paisagem mais agradável para todos”.

Pelo segundo ano consecutivo, Campo Grande foi reconhecida internacionalmente como uma Tree Cities of the World “Cidades Árvore do Mundo”. O título representa o programa fundado pela The Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) para reconhecer cidades ao redor do mundo que se comprometeram a cultivar e manter suas florestas urbanas.

Projeto Via Verde

O Projeto foi pensado como alternativa para recompor a arborização do passeio público em áreas residenciais, importante componente ambiental da cidade, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos campo-grandenses.

A implantação do Projeto inicia-se com a definição dos locais em que são realizadas as ações, priorizando aqueles cujo índice de cobertura vegetal encontra-se com valores inferiores ao da média do município, tomando-se por base o Plano Diretor de Arborização Urbana. Desta forma, os plantios são planejados, evitando a concorrência da vegetação com os elementos urbanos e, consequentemente, evitando futuras ações de manejo para adequação ao espaço.

Para que seja feito o plantio, o morador da região é informado da realização. Desta forma, a Semadur solicita ao morador que auxilie na manutenção da muda plantada realizando os cuidados necessários para o trato da espécie como regar, para que assim esta muda cumpra o seu papel ambiental no meio urbano,

A iniciativa privada participa assumindo os custos operacionais do plantio como compensação ambiental. Para os interessados em firmar parcerias as informações podem ser obtidas pelos telefones: 4042-1323 ramal 2743 ou pelo e-mail: gfav.semadur.pmcg@gmail.com.