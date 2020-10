Projeto educativo para crianças será lançado na próxima segunda-feira

A ação #MúsicaParaTodos visa inclusão, educação e diversão para as crianças - (Foto: Divulgação/Ministério Público do Trabalho)

Na próxima segunda-feira (12), Dia das Crianças, chega ao Youtube o projeto do Fundo Das Nações Unidas com o Ministério Público do Trabalho e a TotoyKids. A ação #MúsicaParaTodos visa inclusão, educação e diversão para as crianças e reforça que lugar de criança é brincando e estudando. O projeto envolve vários artistas e é adaptado para promover acessibilidade às crianças com deficiência, por meio de produções com audiodescrição, Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e legenda.

O isolamento social imposto pela pandemia, afetou as crianças e trouxe transformações em seus momentos de diversão. Dificuldades de concentração, ansiedade e estresse acabaram se tornando mais comum do que antes, a ação tem por objetivo amenizar tais dificuldades, e levar entretenimento educativo para as crianças.

Serão reproduzidos clássicos que utilizam de maneira educacional o lúdico, para estimular à imaginação dos pequenos, fazendo com que eles aprendam de forma leve e construtiva.