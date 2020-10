Projeto de Pedagogia desenvolve “Sacolas de Inventar” para levar brincadeiras para crianças

O Projeto de Extensão UEMS PARA CRIANÇAS, ligado ao Curso de Pedagogia, da unidade de Dourados da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), organizou diversas ações durante esse período de pandemia para fortalecer o estabelecimento de vínculos com crianças que já eram atendidas pelo projeto e para novos participantes também. Uma das novidades criadas pelo projeto foi a Sacola de Inventar, uma proposta para ajudar os pequenos a soltarem a criatividade.

As acadêmicas de Pedagogia têm elaborado e confeccionado experiências ligadas às artes visuais, o projeto Sacola de Inventar ainda está em fase inicial e conta com uma produção artesanal e coletiva. O projeto, até o momento, conta com 60 meninos e meninas cadastradas, as quais recebem sacolas que lhes permitem a vivência com elementos da natureza, com desenho, pintura, colagem, entre outras experiências ligadas às artes visuais.

A coordenadora do Projeto UEMS PARA CRIANÇAS, profa. Giana Amaral Yamin, conta um pouco mais sobre a proposta da Sacola de Inventar. “ As sacolas são personalizadas e procuram, aos poucos, atender os interesses de cada criança. A intenção é minimizar o envolvimento dos adultos para favorecer a autonomia dos meninos e meninas, protagonistas no processo. Para isso, junto com as atividades, são enviadas orientações na forma de vídeos e/ou escrita”, explica Giana.

Participam do projeto UEMS PARA CRIANÇAS as acadêmicas do Curso de Pedagogia da UEMS/Dourados: Beatriz Oliveira de Jesus, Danielli Bispo Alichandre, Natália Laura Batista, Gislaine Ferreira Novelli e as professoras egressas da UEMS Adriana Mendonça Pizatto, Jéssica Pimentel Lima e Alice dos Santos Brasileiro. A coordenação é da Professora Giana com colaboração da Professora Juliane Ferreira Vieira, docente da unidade universitária de Cassilândia.

Conheça as outras ações do UEMS PARA CRIANÇAS:

UEMS para crianças promove contação de histórias on-line e atividades lúdicas

Conheça o perfil do Instagram do projeto UEMS PARA CRIANÇAS, clique aqui.

Assessoria UEMS