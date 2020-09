Projeto de Certificado de Vistoria On-line do Corpo de Bombeiros é vencedor do 1º Prêmio Boas Práticas do Brasil Central

Corpo de Bombeiros é vencedor do 1º Prêmio Boas Práticas do Brasil Central - (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Projeto Certificado de Vistoria Online do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul conquistou o 1º lugar na categoria Gestão Pública e o 3º lugar na classificação geral do 1º Prêmio de Boas Práticas do Consórcio Brasil Central, concurso que avalia projetos inovadores implementados por servidores das sete Unidades da Federação consorciadas (DF, GO, TO, MT, MS, MA e RO).

O Centro de Liderança Pública (CLP) avaliou 58 iniciativas nas áreas de Saúde Pública, Segurança Pública, Educação, Infraestrutura e Logística, Desenvolvimento Econômico & Social e Gestão Pública. Os projetos receberam notas de 0 a 10 com base em quatro critérios: alcance da iniciativa, escala e documentação necessária para reaplicação, inovação e singularidade, além da metodologia de concepção, coerência e clareza.

Intitulado Sistema Prevenir o projeto que é de autoria do tenente-coronel do CBM/MS, Fábio Merá de Assis, conquistou duas categorias por simplificar o processo de emissão de Certificados de Vistoria para edificações consideradas de baixo risco. Com a iniciativa, o documento, que antes demorava até 30 dias para ficar pronto, passou a ser emitido de forma imediata e online por meio de declarações do cidadão.

O sistema desenvolvido pelo oficial proporcionou melhorias na gestão de todas as certificações emitidas, proporcionando maior eficiência nas fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, além disso, agilizou e desburocratizou o atendimento ao cidadão. Conforme Assis, a partir da implantação do projeto, toda a metodologia de certificação de uma edificação realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar foi alterada. “Com a sistematização do processo, os recursos humanos da corporação foram otimizados, e a fiscalização dos locais certificados de forma online é realizada a qualquer momento para verificação das medidas de segurança”, explica.

Grande vencedor também é do MS

O objetivo do 1º Prêmio de Boas Práticas do Consórcio Brasil Central é divulgar e premiar cases de sucesso, além de promover o intercâmbio de experiências entre os entes consorciados nas áreas de maior impacto.

O projeto vencedor na classificação geral é da categoria de Educação e trata do Regime de Colaboração entre o estado e os municípios na Escrita e na Formação do Currículo de Referência, iniciativa em que ambos assumiram a responsabilidade pela aprendizagem dos sujeitos de seu território, independente das redes de ensino, para garantir as especificidades locais na reestruturação de seus currículos, firmando um Termo de Intenção de Colaboração para a Construção de currículo único.

Para o Secretário de Governo, Eduardo Côrrea Riedel, a inscrição de um número significativo de iniciativas demonstra que os servidores do MS estão cada vez mais preparados para atuação como gestores de projetos. “Este resultado é fruto do trabalho de aprimoramento da gestão pública e demonstra que temos conseguido melhorar nosso grau de eficiência, devido ao comprometimento e visão inovadora dos servidores. São projetos que tratam de ações de grande impacto para a sociedade, demonstrando que estamos cada vez mais preparados para novos desafios. Parabéns aos envolvidos pela qualidade e originalidade das iniciativas”, ressaltou.

O governador Reinaldo Azambuja acredita que atingir pontuação de destaque na premiação nacional em critérios tão expressivos mostram o comprometimento do serviço público estadual. "É o retrato de um trabalho realizado com planejamento, assertividade e, principalmente, de acordo com a realidade e demandas do nosso Estado. Fica, aqui, minha gratidão aos colaboradores envolvidos. Os projetos ganhadores representam estudos integrados, análises profundas e muita dedicação, por isso, merecem o prêmio e o nosso reconhecimento".

Conheça os projetos vencedores na categoria geral:

1º Lugar - MS - Educação - Regime de Colaboração na Escrita - Superintendente de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação de MS - Helio Queiroz Daher

2º Lugar - MA - Segurança - Trabalho com Dignidade - Secretário de Estado de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão - Murilo Andrade de Oliveira

3º Lugar - MS - Gestão Pública - Certificado de Vistoria Online do Corpo de Bombeiros - Tenente Coronel QOBM Corpo de Bombeiros Militar de MS - Fábio Merá de Assis

4º Lugar - MS - Desenvolvimento Econômico Apoio à Modernização da Criação de Bovinos - Coordenador da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Econômico, Produção e Agricultura Familiar do MS -Marivaldo Miranda

5º Lugar - MS - Saúde - Projeto e-Visita Endemias - Coordenador de TI da Secretaria de Estado de Saúde de MS - Marcos Espíndola de Freitas

6º Lugar - MT - Infraestrutura - Parcerias Sociais em Infraestrutura - Gestora Governamental da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SINFRA) - Andreia Carolina Domingues Fujioka

Os detalhes destes projetos, e dos demais inscritos, estão disponíveis no Banco de Práticas do Brasil Central: http://www.brasilcentral.go.gov.br/boaspraticas/index.asp.

Joelma Belchior (Sejusp), Jéssika Machado (Segov) e Ana Brito (Subcom)