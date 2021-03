Programa “Recomeçar” ajuda mulher a conquistar sua autonomia econômica

Através de uma parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, do Governo do Estado, Sebrae, Funtrab e Instituto Rede Mulher Empreendedoras, muitas mulheres sul-mato-grossenses estão tendo a oportunidade de conquistar a tão sonhada autonomia econômica. É o programa “Recomeçar” que oferece oficinas de qualificação profissional. Fabiana Carvalima, coordenadora de autonomia econômica da Subsecretaria explica que o foco são mulheres em situação de violência.

Os cursos vão de matemática financeira básica até como lidar com as redes sociais.

Fabiana ressalta que a mulher não precisa estar em situação de violência para procurar um dos cursos. Basta que queira ajuda para garantir sua independência financeira.

Para 2021 a meta do Programa “Recomeçar” é qualificar cerca de mil mulheres que terão acesso às aulas gratuitas e ferramentas necessárias para que possam empreender e iniciar o seu próprio negócio, gerir as próprias carreiras ou para se inserirem no mercado de trabalho formal.

Katiuscia Fernandes - Subcom