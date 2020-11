Programa Carne Orgânica do Pantanal completa dois anos com resultados de sucesso

Para se habilitar, as propriedades rurais, além de estarem localizadas no bioma pantanal devem atender a uma série de exigências - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Idealizado para fortalecer e aprimorar a atividade pecuária na região pantaneira, o Programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal completa dois anos e comemora os resultados positivos já alcançados.

O produtor que se habilita no programa deve garantir o bem estar animal em todas as fases do processo produtivo e minimizar os impactos ambientais. Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro, secretaria que coordena o programa, os resultados comprovam o sucesso e reconhecimento da iniciativa.

Na avaliação do titular da Semagro, o “Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal” é um programa “altamente consistente, com critérios de produção sustentável para depois ser credenciado como orgânico, e que referencia positivamente a carne do Mato Grosso do Sul.

Para se habilitar, as propriedades rurais, além de estarem localizadas no bioma pantanal devem atender a uma série de exigências, como: alimentação dos animais com pastagem do bioma pantaneiro; suplementação animal com controle de origem; atendimento a normas rigorosas de manejo sanitário; instalações e equipamentos devidamente certificados; condições de embarque, transporte e desembarque privilegiando o bem estar animal.