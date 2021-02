Professores e servidores da Educação iniciam preparação do ano letivo para alunos da REME

Para organizar o retorno das aulas remotas dos alunos da Rede Municipal de Ensino/REME, os professores, equipe pedagógica e servidores administrativos da educação iniciaram hoje (3) o trabalho de preparação, nas unidades - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Para organizar o retorno das aulas remotas dos alunos da Rede Municipal de Ensino/REME, os professores, equipe pedagógica e servidores administrativos da educação iniciaram hoje (3) o trabalho de preparação, nas unidades. O ano letivo da REME começa, oficialmente, na próxima segunda-feira (8), com todo o ensino à distância.

“Estamos nos organizando para o retorno das aulas, com o ensino remoto, no dia 8 de fevereiro, com garantia de boa qualidade. Para que nós possamos atender a todos os nossos alunos da REME, nos aspectos tecnológico e pedagógico”, disse Waldir Leonel, superintendente de Gestão das Políticas Educacionais/SUPED da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

As 98 escolas municipais realizaram, nesta quarta-feira, reuniões presenciais e remotas com toda a equipe técnica. Nas unidades onde os encontros foram presenciais, todos os protocolos de biossegurança foram atendidos, com utilização de máscaras, álcool e distanciamento, além da utilização de espaços abertos – pátios e quadras de esporte.

“Este é um momento de refletirmos sobre os erros e acertos do ano de 2020, para planejar e atender com totalidade e excelência nossos alunos. Espera-se que o ano seja mais produtivo, pois professores e pais estão mais familiarizados com as novas dinâmicas de ensino e as ferramentas que temos à disposição”, afirmou Ricardo Oliveira, diretor da Escola Municipal Carlos Henrique Schrader, no Flamboyant.

As reuniões terão continuidade durante toda a semana, para orientações e planejamento da equipe pedagógica e administrativa. “A formação está trazendo todas as orientações, com antecedência, para que tenhamos um ano letivo organizado. Como já temos a experiência do ano anterior e estamos tendo todo o respaldo da SEMED e da direção escolar, acreditamos que será um ano muito mais tranquilo”, disse a professora de matemática Sibelis França Rocha, que leciona na Escola Municipal Arlindo Lima.

AÇÕES

Com a situação de saúde ainda delicada por conta da pandemia da Covid-19, a SEMED cumpre com as funções de gestão da educação municipal e apresenta as possibilidades para a continuidade do ensino remoto e perspectivas da educação híbrida, ainda sem data para ocorrer. Para o início do ano letivo em 2021, as equipes técnicas da pasta trabalham na elaboração e na proposição de alternativas para manter a excelência da qualidade do serviço prestado.

Uma das estratégias pedagógicas implantadas pela SUPED é o Referencial Curricular Circunstancial, pelo qual se busca apontar caminhos possíveis a serem desenvolvidos pelos docentes, a fim de garantir a aprendizagem dos alunos, mesmo remotamente, além de levar em consideração as diferentes realidades de cada comunidade escolar.

Também serão desenvolvidos cadernos de atividades diagnósticas para serem mais uma ferramenta de apoio e direcionamento das ações pedagógicas. Nestes cadernos, as atividades são compostas de textos-bases, enunciados, quatro alternativas de múltipla escolha e resposta única. A aplicação será de 8 a 12 de fevereiro.

Outra novidade para este ano letivo é a elaboração dos cadernos-base da REME, que oferecem subsídios iniciais básicos a partir dos conteúdos desenvolvidos em cada ano, de forma contínua ou complementar ao ano letivo de 2020.

Para os professores, aproximadamente 7,5 mil docentes, também haverá continuidade das formações on-line do Programa Reflexões Pedagógicas, as quais serão transmitidas nos dias 4 e 5 de fevereiro, durante a jornada pedagógica, com o objetivo de apresentar as estratégias para o atual ano letivo.

Além dos cadernos impressos, os alunos continuam a ter acesso às aulas por meio da TV Reme (canal 4.2 da TV, e Youtube), Rádio Reme (aplicativo) e outros meios utilizados por professores e pelas unidades escolares (aplicativos de conversa com vídeos e áudios).