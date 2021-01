Professores aprovados em concurso são nomeados pela Prefeitura

Sala de Aula cheia - Imagens antes da pandemia - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande nomeou mais 17 profissionais aprovados em concurso da área da Educação, realizado no ano de 2016. A publicação, no Diogrande desta terça-feira (26), Decreto “PE” n. 917, faz a nomeação em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos de Professor do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS – SEMED/2016, em substituição de vacância, sem aumento de despesas.

Todos são professores do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e vão atuar nas unidades da Rede Municipal de Ensino/REME. Foram nomeados quatro professores de educação física, cinco de língua portuguesa, cinco de matemática e três de ciências.

Inicialmente, o concurso previa a chamada de 645 professores, conforme edital publicado à época; no entanto, haja vista o expressivo número de inscritos, o certame foi prorrogado por mais dois anos, consoante ao Decreto n. 13.485, de 3 de abril de 2018.

Ainda, em razão da pandemia da Covid-19, o concurso, que venceria em 30 de junho de 2020, teve nova alteração, já que a Lei n. 6.458, de 28 de maio de 2020, autorizou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos municipais em andamento.