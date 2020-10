Professor faz homenagem aos colegas de profissão e reforça a valorização dos educadores em MS

Neste dia 15 de outubro, data repleta de homenagens aos professores de todo o País, os profissionais da Educação de MS receberam uma mensagem carregada de carinho e emoção - (Foto: Secom MS)

Neste dia 15 de outubro, data repleta de homenagens aos professores de todo o País, os profissionais da Educação de MS receberam uma mensagem carregada de carinho e emoção, que mostra a valorização dos educadores em todo o Estado. Elaborada pelo professor Jessé Cruz, que atua como técnico da Coordenadoria de Políticas para o Ensino Fundamental (Copef), da Secretaria de Estado de Educação (SED), a iniciativa é uma mensagem para todos os educadores neste período de distanciamento social.

Para o autor do material, que estará presente na programação da SED na TV Aberta neste mês de outubro, a proposta é que a homenagem seja como um apoio para os profissionais que passaram por diversos desafios neste ano. “Penso que uma mensagem como essa, uma poesia, chega como um oxigênio para aqueles que estão sem ar, como uma água para quem está no deserto, como um sol para os professores que estão vivenciando dias mais nublados e também serve para reforçar como esses profissionais são importantes para todos nós”, destacou o Jessé.

Desde 2011 na Rede Estadual de Ensino de MS, o professor é formado em Educação Física e também já ministrou aulas de Atividades Eletivas e Projeto de Vida. Durante os anos, teve um trabalho destacado pelo diálogo aberto e sempre positivo e motivacional junto aos estudantes e educadores, com participação – inclusive – em formações sobre as Competências Socioemocionais na REE.

Professor Jessé Cruz, hoje como técnico da SED, elaborou uma homenagem para todos os educadores de MS para este dia 15 de outubro

“Ser motivado para homenagear os professores é ‘muito fácil’, uma vez que observamos o histórico de várias épocas, com o professor ocupando um papel fundamental para as várias transformações da humanidade em geral. Mas é preciso observar como está esse momento atual e como os professores e professoras foram heróis – e heroínas – ao se reinventarem e ao trabalhar para ‘resignificar’ a Educação. Isso foi muito latente neste 2020”, disse Jessé.

Com quase uma década de experiência na sala de aula, ele relata que o período de distanciamento vivido desde o início do ano também serviu para testemunhar a valorização dos professores, enquanto profissionais da Educação, mas também como seres humanos, com os cuidados voltados para a saúde do corpo e da mente.

“Particularmente, como professor, eu me sinto valorizado e acolhido. Isso tem acontecido muito em função das práticas que estão sendo desenvolvidas em prol do professor, para que ele seja bem orientado e para que ele receba todos os direcionamentos cabíveis quando falamos de suporte. A Educação está aprendendo a viver cada vez mais no plural, não no singular ou nas individualidades. A construção está sendo feita de forma colaborativa e assim podemos servir mais aos outros professores”, completou.

Entre as iniciativas citadas pelo professor, o destaque fica para as ações realizadas em parceria com entidades como o Instituto Ayrton Senna, para o trabalho das competências socioemocionais, e Instituto Península, com a criação da plataforma Vivescer, apresentadas para os educadores ainda entre os meses de maio e junho, após o início do período de aulas não presenciais.

A plataforma, disponível para todos os professores de forma gratuita (clique aqui e saiba mais), é voltada para a formação continuada e composta de cursos certificados, à disposição dos docentes de todas as Redes de MS.

A iniciativa foi idealizada em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e objetiva o suporte aos docentes que estão em casa para conter o contágio do novo coronavírus. De modo geral, o curso é um convite ao autoconhecimento, autocuidado e mudança de práticas, aliado a uma rede de suporte rica e sempre disponível.

Orientações pedagógicas

Entre os meses de agosto e outubro, os professores de MS também passaram a contar com lives técnicas (webinários) com orientações sobre práticas e alternativas para este período de aulas remotas. No primeiro ciclo – voltado para os professores do Ensino Fundamental – foram dez transmissões, com a média de 2h de duração, que promoveram discussões, trocas de experiências e interação com mais de 50 profissionais, entre profissionais da REE e convidados.

Divididas de acordo com os componentes trabalhados, as transmissões seguem disponíveis, na íntegra, para acesso e podem ser encontradas no Canal da SED no Youtube.

Valorização dos professores

Novidade mais recente, ainda no início de outubro, o Governo do Estado apresentou o Projeto de Lei Complementar 5/2020, que altera o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica e contempla profissionais da Rede Estadual de Ensino (REE). Entregue aos deputados estaduais, o projeto determina o pagamento do piso salarial de 20 horas aos educadores, de forma escalonada até 2027, mantendo os percentuais previstos para 2020 e 2021.

Além disso, o projeto também prevê a mudança no sistema remuneratório e na política de melhorias nas carreiras da Educação Básica e, ainda, a realização de um concurso público para professores.