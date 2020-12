Professor de escola estadual oferece curso de química para alunos que querem entrar na universidade

O curso que Franklin vai ofertar tem material complementar, apostilas com atividades e exercícios - (Foto: Reprodução Youtube)

Com apoio da Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, o professor Franklin Magalhães vai oferecer um curso preparatório de química para alunos que querem entrar na universidade em 2021. As aulas começam hoje (4) e serão ministradas ao vivo pelo Youtube, sempre às terças e quintas-feiras, das 13h às 14h. Clique aqui para acessar o canal.

A ideia de oferecer aulas gratuitas e de forma online surgiu neste anto, durante as atividades remotas na Rede Estadual de Ensino realizadas por causa da pandemia de coronavírus. "Faço videoaulas desde 2016. Neste ano, com mais tempo em casa, pude praticar mais e atender os alunos", disse o professor.

Na avaliação dele, o momento é de contribuição. Isso por causa de um ano tão complicado para o setor da Educação, que do dia para a noite se viu obrigado a suspender as atividades presenciais em nome do distanciamento social. "Quero que os alunos saibam que nosso Estado tem professores engajados com o futuro deles", afirmou.

O curso que Franklin vai ofertar tem material complementar, apostilas com atividades e exercícios. O conteúdo ensinado será cobrado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que dá acesso a várias universidades do Brasil e do exterior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do MEC (Ministério da Educação).

O aprendizado ainda pode ser utilizado para entrar na UEMS e na UFMS por meio dos vestibulares de cada instituição. Para o próximo ano, ambas universidades voltaram com a forma tradicional de ingressar nos cursos de graduação, além do Enem.