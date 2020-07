Produtos de higiene pessoal e limpeza apresentam diferença de preços até 320,53% 

Pesquisa de preços de produtos de higiene pessoal e limpeza realizada pelo Procon/MS detectou diferenças percentuais que vão de 3,69 % no caso de amaciante de roupas Confort em embalagem de 5 litros a 320,53% no preço de pedra sanitária Harpic de 20 gramas.

Nesta pesquisa foram verificados preços de 278 produtos em 19 estabelecimentos. Desse total são divulgados 211, uma vez que os 76 restantes foram encontrados em menos de três dos locais onde houve a verificação. Dentre os estabelecimentos pesquisados, um atacarejo - com 148 - foi o que apresentou o maior número de produtos com menor preços enquanto o supermercado menor, com 28, ofereceu o maior número de produtos com o maior preço.

Procon Estadual mostra também o comparativo com a última pesquisa realizada. Há três meses atrás ficou constatado aumento em alguns produtos com creme dental White Brilhant Fresh, em 33,47% e decréscimo, no caso de creme de barbear Nívea com 56 gramas, a redução no preço foi de 153,04%. Esse comparativo leva em consideração produtos com a mesma apresentação nos dois trimestres.

Os valores encontrados estão nas planilhas abaixo:

Pesquisa de Preço

Comparativo trimestre