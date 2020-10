Produção e reservação de água tratada é ampliada em Dourados

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) executou e entregou obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de ÁguaSAA na cidade de Dourados - (Foto: ACOM/SANESUL)

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) executou e entregou obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água–SAA na cidade de Dourados.

Agora, mais dois poços tubulares profundos estão em funcionamento. O DOU-36 que foi perfurado dentro da ETA-Estação de Tratamento de Água, e o DOU-37 perfurado em outra região. Juntos, eles possuem uma vazão de 600 mil litros de água por hora. Os poços fazem a captação de água que é enviada diretamente para os reservatórios da ETA e distribuída para a cidade de Dourados.

Dentro da Estação de Tratamento de Água outra obra de ampliação do abastecimento foi concluída e entregue na sexta-feira, 02 de outubro. Foram construídos mais dois reservatórios semi-enterrados que, juntos, armazenam 4 milhões e oitocentos mil de litros de água (de 4.000m³ e de 800 m³).

Embora a cidade já tenha o abastecimento de água universalizado, a Sanesul mantém obras em ritmo constante em Dourados. O objetivo é garantir atendimento da demanda, principalmente nos próximos anos com a expansão de novos empreendimentos e bairros nesta que e á segunda maior cidade de MS.

A ETA-Estação de Tratamento de Água, localizada às margens da BR 163, também foi beneficiada com melhorias e ganhou dois novos módulos de 250m³/h, aumentando em 500m³/h a sua produção. Agora, são 8 módulos em operação realizando a purificação da água captada e tornando ela própria para o consumo da população.

Todo o tratamento da ETA é monitorado com tecnologia 24 horas por dia com a ajuda da telemetria (sistema tecnológico de monitoramento). Em painéis instalados, é possível visualizar em tempo real todo o sistema de abastecimento de água em detalhes, tais como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório, etc.

Conheça mais sobre a telemetia neste artigo- http://www.sanesul.ms.gov.br/noticias/telemetria-o-uso-da-tecnologia-a-favor-do-saneamento

Com a presença da equipe do Governo do Estado, do Município de Dourados e funcionários da Sanesul, a empresa encerrou esse grande pacote de obras do Sistema de Abastecimento – SAA que, além já pontuado acima, também inclui estações elevatórias, redes de distribuição, ligações domiciliares, substituição de ramais, remanejamento de redes e ligações de água com reposição de pavimentação, e obras no Residencial Social Guassú.

Valor total de investimento em água foi de R$ 76.446.350,94.

Lembrando que na cidade o abastecimento de água é feito por meio de poços e da captação do Rio Dourados.