Procurando um gatinho para fazer companhia? CCZ tem feira de adoção

A feira de adoção acontece neste sábado (06) - (Foto: Divulgação)

Quem está à procura de um gatinho, seja filhote ou adulto, para fazer companhia, poderá achar o amigo ideal na feira de adoção que acontece neste sábado (06) no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A feira contará com 40 felinos que estão aguardando um lar.

A partir das 8h os animais estarão à disposição de quem quiser encontrar um gatinho para adoção. Serão filhotes, que terão a castração garantida no CCZ, e adultos, que já estão esterilizados.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as feiras realizadas pelo centro adotaram um protocolo diferente do que acontecia em edições anteriores. Desta vez não é mais possível o adotante segurar o felino enquanto decide se ficará com ele. Somente a equipe do CCZ poderá pegá-los para que a pessoa consiga vê-lo melhor. Só será autorizado pegar o gato quando já tiver a certeza de qual será adotado.

O atendimento também será individualizado. Com a intenção de reduzir ao máximo o fluxo de pessoas no local onde estará acontecendo a feira, cada profissional do centro irá atender a um adotante, ou família de adotantes, por vez.

O CCZ fica na Avenida Filinto Müller, 1601, no bairro Vila Ipiranga.