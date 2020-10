Procuradores da PGE participam de evento on-line do curso de Direito da UFMS

A partir do dia 8 de outubro até o dia 27 de novembro acontecerão as palestras tanto no período matutino quanto noturno. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Os procuradores do Estado Fábio Jun Capucho e Julizar Barbosa Trindade Junior participam do projeto de ensino de graduação intitulado “Repensando o Direito Processual”, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O evento tem por objetivo promover a imersão de acadêmicos de Direito e dos profissionais da área Jurídica no universo do Direito Processual, tão importante para o desenvolvimento do raciocínio crítico do Direito Processual Civil e Penal, o que facilita para colocar em prática as técnicas procedimentais existentes no ordenamento jurídico.

As inscrições gratuitas começaram no dia 25 de setembro e terminarão em 6 de outubro, exclusivamente, pelo endereço eletrônico https://www.even3.com.br/rdpufms2020/ . Ao todo serão disponibilizadas 240 vagas para cada palestra, sendo que 200 delas somente para os acadêmicos da UFMS, do campus de Três Lagoas.

Serão realizadas 15 exposições orais, on-line, de palestrantes que trabalham com temas relacionados ao Direito Processual e que abordarão os mais diversos segmentos. A partir do dia 8 de outubro até o dia 27 de novembro acontecerão as palestras tanto no período matutino quanto noturno. Todo o evento será transmitido pela plataforma digital de vídeos mais acessada do Brasil.

Especificamente em relação às apresentações dos procuradores da PGE a programação segue da seguinte forma:

“Recursos aos tribunais superiores” – dia 13 de outubro, das 20h às 22h (horário de Brasília) – com Fábio Jun Capucho;

“Aspectos gerais da prova no processo civil” – dia 27 de novembro, das 9h às 11h (horário de Brasília) – Julizar Barbosa Trindade Junior.

A programação completa e outros detalhes do evento podem ser obtidos pelo link https://www.even3.com.br/rdpufms2020/ .