Procon Estadual suspende atendimento presencial por 14 dias

Sede do Procon/MS em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Procon Estadual vai suspender por 14 dias o atendimento presencial em sua sede, na Rua 13 de Junho, 930 em Campo Grande.

A decisão tomada pela secretária Elisa Céia Pinheiro Nobre, da Sedhast, se deu levando em consideração a necessidade de promover segurança tanto aos consumidores como aos servidores do Procon Estadual, tendo em vista que a redução do fluxo de pessoas nos órgãos públicos é urgente dado o aumento vertiginoso de internações de pacientes acometidos pela Covid-19.

Neste período as demandas poderão ser encaminhadas por meio do site www.procon.ms.gov.br, pelo disque denuncia 151 ou, ainda por meio do WhatsApp (67) 9 9158-0888.