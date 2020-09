Procon Estadual participa de audiência pública em Sidrolândia para melhorias no atendimento bancário

O encontro contou com presença de representantes dos bancos, autoridades locais e consumidores - (Foto: Divulgação)

Na tarde da última terça-feira (22), o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, participou de Audiência Publica na tarde na Câmara Municipal de Sidrolândia, para discutir problemas recorrentes no atendimento bancário da cidade. O encontro contou com presença de representantes dos bancos, autoridades locais e consumidores.

Uma das principais reclamações que foram formalizadas pela população é que o Banco do Brasil conta com apenas cinco funcionários, um deles no atendimento presencial de caixas, permitindo a entrada de duas pessoas por vez, independentemente de quantas estejam aguardando na fila. Além de não ter distribuição de senhas que possa garantir o atendimento e cabe ao vigilante “dispensar” quem estiver na fila, faltando poucos minutos para o término do expediente.

Salomão se comprometeu a intervir junto à Superintendência Estadual do Banco do Brasil sugerindo a criação de correspondentes bancários como forma a disponibilizar alternativas à população usuária dos serviços a não ter necessidade de se dirigir à agencia e assim desafogar os trabalhos. Ainda junto à instituição financeira, cobrou a instalação de acessibilidade, uma vez que pessoas com problema de mobilidade não conseguem atendimento no pavimento superior da agência.

A audiência pública contou com presença, entre outros, dos vereadores Kennedi propositor do encontro, Adilson de Brito, Vilma Felini, Valdecir Carnevalle e Carlos Tadeu do Carmo, além de representantes dos bancos Bradesco e do Brasil e da cooperativa Sicoob.