Procon Estadual flagra irregularidades e autua agências bancárias de Campo Grande

Agência do Santander na Júlio de Castilho - (Foto: Divulgação)

O Procon Estadual realizou uma fiscalização nas agências do Banco Santander da Rua Barão do Rio Branco e da Avenida Júlio de Castilhos, Bradesco na Barão do Rio Branco e Caixa Econômica Federal da 13 de Maio. Houve a fiscalização também na agência correspondente do Banco do Brasil na Júlio de Castilho onde foi encontrado problemas repetidos em relação ao atendimento.

Foram constatados, ausência de emissão eletrônica de senhas, de placas relacionadas ao tempo máximo permitido para atendimento e, em consequência, desobediência a esse tempo, além de não existir indicação de atendimento prioritário para gestantes, lactantes, mães com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas.

Durante a ação não foram encontrados exemplares do Código de Defesa do Consumidor para acesso dos consumidores, como ausência de biombos que pudessem dar privacidade aos serviços presenciais nos caixas. Todas essas irregularidades configuram má prestação de serviços públicos considerados essenciais e necessários de acordo com a legislação.