Procon Estadual autua cinco agências bancárias da Capital por diversas irregularidades

Todas as agências foram notificadas recebendo autos de infração - (Foto: Procon/MS)

Agentes do Procon autuaram nesta quinta-feira (4), cinco agências bancárias de Campo Grande após diversas reclamações de consumidores. Foram autuadas três agências da Caixa Econômica Federal, uma agência do Bradesco e uma agência do Banco Santander.

Durante a ação do Procon, foi constatado diversos atos contra às leis do consumidor. Entre elas, a demora na espera do atendimento do lado de fora das agências e a entrega de senhas sendo feita apenas quando o consumidor entra na agência, como forma de maquiar o excesso de espera. Outra observação, foi que as pessoas com direito a atendimento prioritário participavam da mesma fila que as demais.

Os bancos também continuam emitindo comprovantes de atendimento em papel termossensível, desrespeitando a obrigação de manterem placas indicando a existência de exemplares do Código de Defesa do Consumidor.

A equipe também encontrou uma senhora idosa que necessitava de ajuda para realizar um depósito por meio de envelope, no Santander, e não foi atendida, o que infringe a Lei estadual que determina a obrigatoriedade de os bancos manterem servidores para auxiliarem os clientes.

As três agências da Caixa Econômica apresentaram Alvará de Localização e Funcionamento vencidos e não substituídos. Além disso, consumidores atendidos e que necessitaram se dirigir aos caixas, receberam senhas manuscritas, ou seja, sem registro eletrônico.

Todas as agências foram notificadas recebendo autos de infração que poderão, após análise, se transformar em multas a serem recolhidas ao Fundo de Proteção ao Consumidor.