Procon Campo Grande inaugura novo posto de atendimento ao consumidor

O Procon Campo Grande está com mais um novo posto de atendimento. Em razão do momento que estamos vivendo de pandemia, foi realizada uma cerimônia de inauguração, bem rápida e sem aglomerações na manhã desta segunda- feira (3), na Fundação Social do Trabalho (Funsat), local onde funcionará o posto de atendimento.

O novo local terá uma característica peculiar de atendimento com orientações e reclamações do consumidor. O ideia é que o local atenda a uma demanda significativa de consumidores que diariamente frequentam a fundação, e que esses consumidores tenham acesso facilitado aos serviços disponibilizados pelo órgão referentes às reclamações.

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento segue conforme o decreto municipal, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30 horas horário de funcionamento da autarquia.