Procon autua supermercado que mantinha centenas de produtos vencidos à venda

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (PROCON MS), junto à equipe do órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou recentemente autuação de um Supermercado com movimentação de clientes considerada alta, localizado rua João Lemes de Rezende no Jardim Itamaracá, após encontrar mercadorias com prazo de validade expirada.

Entre os problemas detectados encontram-se a falta de preços dos produtos comercializados no açougue. Os produtos com ampla variedade que vão de cereais, frigoríficos e bebidas.

A fiscalização do Procon encontrou, 103 kg de farinha de trigo vencidas,75 embalagens de temperos diversos, 30 unidades de shampoo, 32 de água oxigenada 20 volumes além de vinagre, café solúvel, cappuccino, manteiga, guaraná em pó, chocolate, leite sem lactose e linguiça, todos com prazo de validade vencida.

Entre os impróprios para o consumo por estarem com embalagem rompida, apresentando coloração esverdeada e sem vácuo, estavam expostos linguiça, ração para cães e gatos, ovos e molho de pimenta. Todos os itens encontrados fora das especificações corretas foram descartados e inutilizados de forma a não poderem voltar para as prateleiras.

A ação da fiscalização ocorreu em atendimento a denúncias de consumidores que, ao verificarem a falta de condições das mercadorias. A orientação é que se sentir prejudicado, o consumidor não deixe de fazer sua reclamação, a disposição podem contar com os seguintes caminhos: Telefones 151 ou (67)3316-0800, Whatsapp (67)99158-0888, site procon.ms.gov.br, por meio do “fale conosco” e, agora, através do “faça aqui sua reclamação”.