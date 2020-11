Processo seletivo para professores temporários da Reme é prorrogado

O processo seletivo simplificado para professores temporários atuarem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande foi prorrogado por mais 12 meses.

O Edital Conjunto SEMED/SEGES n. 1/2020 foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande/Diogrande, na quarta-feira (25), determinando a nova validade. Com isso o processo atual, realizado em dezembro de 2019, continuará vigente até 2021.A convocação dos profissionais continuará obedecendo aos critérios do processo já realizado, conforme Edital Conjunto SEMED/SEGES n. 2/2019, publicado no Diogrande n. 5.751, de 25 de novembro de 2019. Importante observar que os candidatos voltam para as classificações originais.