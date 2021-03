Processo seletivo para contratação de Técnicos de Suporte em Tecnologia é reaberto

Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Atividades Educacionais na função de Técnico de Suporte em Tecnologia - (Foto: Secom/MS)

Tendo em vista que o quantitativo de inscrições recebidas no período originalmente especificado pode resultar no não atendimento integral da necessidade da Administração Pública, foi publicada nesta quinta-feira (04) a reabertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Atividades Educacionais na função de Técnico de Suporte em Tecnologia.

As inscrições poderão ser realizadas, exclusivamente, no período compreendido entre às 08h do dia 04 de março de 2021 até às 23h59 do dia 10 de março de 2021, observando o horário de Mato Grosso do Sul.

São oferecidas 150 vagas e formação de cadastro de reserva para executar as ações estabelecidas na Proposta de uso das Tecnologias Educacionais e dos Recursos Midiáticos nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Os interessados devem acessar o site http://sistemas.sed.ms.gov.br/processoseletivo/TST2021 e realizar os procedimentos de inscrição especificados no primeiro edital, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função à qual concorre.

A reabertura do processo seletivo foi publicada na edição nº 10.427 do Diário Oficial do Estado. Já o edital inicial com todas as informações da seleção consta na página 79 da edição nº 10.420 do DOE.