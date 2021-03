Processo seletivo da Funsau tem resultados preliminares divulgados

Os resultados preliminares foram divulgados nesta terça-feira (16) - (Foto: Edemir Rodrigues)

Os resultados preliminares das etapas I e II do processo seletivo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), que visa a contratação de Agente de Farmácia, Farmacêutico e Médico Plantonista, foram divulgados nesta terça-feira (16).

No anexo I, consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da respectiva pontuação obtida na avaliação curricular. No anexo II, consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição indeferidas, acompanhadas da respectiva fundamentação.

O candidato poderá formular recurso por escrito, endereçado à Comissão de Avaliação e Seleção, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente no dia 16 de março de 2021, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Para interpor o respectivo recurso, o candidato deverá utilizar o formulário de recurso, disponível no site www.concurso.ms.gov.br e entregar no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV.

Clique aqui e confira o edital na íntegra publicado na edição nº 10.440 do Diário Oficial do Estado, páginas 87 a 110.